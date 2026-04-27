Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,946-0,31%MGTS1 070-0,56%VEON-RX67,8-2,16%IMOEX2 734,14+0,04%RTSI1 151,37+1%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Главная / Политика /

Axios: Украина пригрозила Израилю из-за российского судна с зерном

Ведомости

Украина предупредила Израиль о возможном кризисе в двусторонних отношениях в случае, если в порту Хайфы будет разгружено российское судно с зерном, которое, по утверждению Киева, было вывезено из Новых регионов. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на украинский дипломатический источник.

Речь идет о судне Panoramits, за которым, по словам источника, украинская сторона ведет наблюдение. «Мы отслеживаем это судно и не оставим это без ответа. Если ему позволят зайти в порт и разгрузиться, это приведет к последствиям, в частности для наших двусторонних отношений», – заявил он.

Источник добавил, что в случае допуска судна к разгрузке Украина «оставляет за собой право задействовать весь спектр дипломатических и международно-правовых мер».

По его словам, Израиль ранее «по сути проигнорировал» требования Киева в отношении другого судна, которое уже разгрузило аналогичный груз в Хайфе.

В сентябре 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже месяц использует систему ПВО Patriot, которую он получила из Израиля, ожидаются и новые поставки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её