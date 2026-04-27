Axios: Украина пригрозила Израилю из-за российского судна с зерном
Украина предупредила Израиль о возможном кризисе в двусторонних отношениях в случае, если в порту Хайфы будет разгружено российское судно с зерном, которое, по утверждению Киева, было вывезено из Новых регионов. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на украинский дипломатический источник.
Речь идет о судне Panoramits, за которым, по словам источника, украинская сторона ведет наблюдение. «Мы отслеживаем это судно и не оставим это без ответа. Если ему позволят зайти в порт и разгрузиться, это приведет к последствиям, в частности для наших двусторонних отношений», – заявил он.
Источник добавил, что в случае допуска судна к разгрузке Украина «оставляет за собой право задействовать весь спектр дипломатических и международно-правовых мер».
По его словам, Израиль ранее «по сути проигнорировал» требования Киева в отношении другого судна, которое уже разгрузило аналогичный груз в Хайфе.
В сентябре 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже месяц использует систему ПВО Patriot, которую он получила из Израиля, ожидаются и новые поставки.