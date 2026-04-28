Верховная Рада продлила военное положение на Украине еще на 90 дней

Верховная Рада Украины снова продлила военное положение в стране на 90 дней. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Военное положение на Украине продлевается 19-й раз. Оно будет действовать до 2 августа. За его продление проголосовали 315 парламентариев.

Военное положение и всеобщая мобилизация начались на Украине с 24 февраля 2022 г. Весной 2024 г. в республике должны были состояться выборы президента, но по действующей конституции страны их проведение на период действия военного положения запрещается.

В декабре 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет предложения от депутатов насчет законодательных инициатив, которые позволят проводить выборы в условиях военного положения. Он заявил, что готов идти на выборы и попросил США обеспечить безопасность их проведения.

