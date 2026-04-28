Белоусов: ЕС все глубже погружается в конфликт на Украине

Европейский союз усиливает участие в конфликте на Украине за счет наращивания военной помощи Киеву. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран ШОС в Бишкеке.

«Наблюдается снижение активности Соединенных Штатов Америки в поддержке киевского режима на фоне роста помощи Украине со стороны европейских стран. Евросоюз все глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение», – сказал Белоусов (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что подобные процессы фиксируются и анализируются российской стороной.

Министр отметил, что цепочки поставок западного вооружения, включая производственные и логистические маршруты, находятся под постоянным мониторингом и предаются огласке.

«Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям», – заявил министр обороны РФ.

15 апреля Минобороны заявило, что руководство ряда европейских стран решило увеличить выпуск беспилотников для Украины. По данным российской стороны, БПЛА для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

Белоусов также встретился со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом на полях совещания глав военных ведомств стран – участниц ШОС.

