Белоусов: ЕС все глубже погружается в конфликт на Украине

15 апреля Минобороны заявило, что руководство ряда европейских стран решило увеличить выпуск беспилотников для Украины. По данным российской стороны, БПЛА для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.