Главы минобороны РФ и Индии провели встречу на полях ШОС в Бишкеке
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом на полях совещания глав военных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом Сингх сообщил в Х.
«Состоялось плодотворное взаимодействие с министром обороны России Андреем Белоусовым в рамках встречи министров обороны стран ШОС в Бишкеке», – написал глава индийского оборонного ведомства.
24 апреля Белоусов провел переговоры с китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем. П словам российского министра, военное сотрудничество в условиях постоянно меняющейся политической обстановки приобретает особую роль.