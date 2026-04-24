Белоусов провел переговоры с министром обороны Китая
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом, сообщили в ведомстве.
Военное сотрудничество в условиях постоянно меняющейся политической обстановки приобретает особую роль, отметил министр в ходе переговоров. Он подчеркнул, что регулярные встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина определяют особую важность двустороннего взаимодействия. Китайский коллега согласился, что именно поэтому отношения между странами развиваются по верному пути и на высоком уровне.
Белоусов напомнил, что в 2026 г. Москва и Пекин отмечают 30-летие установления стратегического партнерства и взаимодействия между странами, а также 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Адмирал подчеркнул, что этот год важен для развития отношений между Россией и Китаем, особенно в области оборонного сотрудничества. Запланировано много важных мероприятий на высочайшем уровне.
Глава минобороны КНР выразил готовность совместно воспользоваться всеми возможностями для укрепления стратегического взаимодействия и расширения взаимовыгодного сотрудничества.
Перед переговорами в комплексе зданий Минобороны РФ состоялась церемония официальной встречи Дун Цзюня с участием роты Почетного караула.
Адмирал Дун Цзюнь с 23 по 28 апреля запланировал последовательные визиты в Россию и Киргизию, которая в 2026 г. председательствует в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сообщило министерство обороны КНР, там пройдет совещание руководителей военных ведомств стран – участниц организации.