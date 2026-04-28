Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Мишустин назвал успешной работу участников «Времени героев» в органах власти

Участники программы «Время героев» успешно работают в органах власти и бизнесе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая марафон «Знание. Первые» в Москве.

По его словам, программа, запущенная по поручению президента два года назад, дает возможности для профессионального роста участникам и ветеранам спецоперации. Там бойцы с высшим образованием проходят обучение, стажировки и работают с наставниками.

«И сейчас они уже успешно трудятся в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, в крупных компаниях», – сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Премьер также отметил, что участники программы проявили себя еще во время службы, многие из них удостоены звания Героя России и награждены орденами и медалями.

2 апреля сообщалось, что участник программы, Герой России Андрей Фроленков был назначен заместителем губернатора Брянской области. В его задачи входит, в том числе, поддержка ветеранов и их семей.

По данным пресс-службы программы, более 90 участников «Времени героев» уже получили новые назначения, среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и руководитель «Движения первых» Артур Орлов.

