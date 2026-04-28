Кондратьев доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе
Серьезных угроз в Туапсе нет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах. Такой доклад об обстановке в городе главе государства представил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Правда, вот губернатор только что докладывал – он на месте находится, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», – сказал Путин. Он отметил, что удары по энергообъектам могут вызвать экологические последствия.
В ночь на 28 апреля Туапсе повторно подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Днем стало известно, что из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу. Повреждения получили несколько автомобилей.
В тот же день Кондратьев поручил ввести в Туапсинском муниципальном округе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.
Глава МЧС Александр Куренков уже прибыл в Туапсе для контроля тушения крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).