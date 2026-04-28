Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RGBITR777,99-0,06%
Главная / Политика /

Кондратьев доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе

Ведомости

Серьезных угроз в Туапсе нет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах. Такой доклад об обстановке в городе главе государства представил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Правда, вот губернатор только что докладывал – он на месте находится, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», – сказал Путин. Он отметил, что удары по энергообъектам могут вызвать экологические последствия.

В ночь на 28 апреля Туапсе повторно подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Днем стало известно, что из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу. Повреждения получили несколько автомобилей.

В тот же день Кондратьев поручил ввести в Туапсинском муниципальном округе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

Глава МЧС Александр Куренков уже прибыл в Туапсе для контроля тушения крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её