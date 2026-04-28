В США выпустят эксклюзивные паспорта с изображением Трампа

Госдепартамент США планирует выпустить лимитированную серию паспортов с изображением президента Дональда Трампа в честь 250-летия независимости страны. Об этом сообщает Fox News.

Как сообщили в ведомстве, новые паспорта станут частью программы празднования «America250». На внутренней стороне обложки будет размещен портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости и американского флага, а также его подпись. В оформлении также использованы изображения, посвященные подписанию Декларации независимости.

«Госдепартамент готовится выпустить ограниченное количество специально оформленных паспортов США в честь этого исторического события», – заявил представитель ведомства Томми Пиготт.

Дизайн документа также будет изменен: на обложке увеличат надпись «United States of America», а на задней стороне появится изображение флага с числом «250», символизирующим юбилей.

По данным Госдепартамента, оформить такие паспорта смогут все граждане США после запуска программы этим летом, но они будут доступны только в паспортном агентстве в Вашингтоне и в ограниченном количестве.

Юбилейные мероприятия в рамках «America250» включат, в частности, проведение гонки Grand Prix на Национальной аллее, бой UFC у Белого дома и масштабные праздничные события в Вашингтоне.

