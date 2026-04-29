Силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 20:00 мск 28 апреля до 7:00 мск 29 апреля. Российские военные сбили цели в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областях и в Крыму.
На момент публикации действуют временные ограничения в аэропортах Екатеринбурга («Кольцово»), Перми («Большое Савино»), Орска, Челябинска («Баландино»), Ижевска, Оренбурга, Уфы, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Казани, Чебоксар, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»).