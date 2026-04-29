Захарова пошутила над сведениями о родственных связях Трампа и Карла III
Букингемский дворец можно и «уплотнить», в шутку заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Так дипломат прокомментировала информацию о том, что президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III могут быть дальними родственниками.
«Как писал Михаил Афанасьевич Булгаков в своем бессмертном произведении "Собачье сердце": "Можно было бы Букингемский дворец и уплотнить. А то, понимаешь ли, в таком количестве комнат живут они, разживают! Нет уж!"» – сказала дипломат.
Речь идет о публикации Трампа в соцсети TruthSocial, где он в шутку сообщил о желании жить в Букингемском дворце. Это был ответ на статью в газете The Daily Mail, где якобы изобличались родственные связи американского лидера с британской королевской семьей.
27 апреля король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в США с госвизитом для встречи с Трампом. В ходе визита британский лидер примет участие в официальных церемониях и обсудит ключевые вопросы американо-британских отношений.