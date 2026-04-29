Путин встретится с президентом Конго
Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С госвизитом в России, с первым государственным визитом после переизбрания президентом, находится президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. И сегодня состоятся переговоры в узком составе», – сказал он.
Также президент может провести международный телефонный звонок, в Кремле пообещали проинформировать об этом.
Сассу-Нгессо посещал Россию в мае 2025 г. по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прошлый официальный визит состоялся в июне 2024 г. Путин встретился с Сассу-Нгессо в сентябре 2025 г. на полях торжественных мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине.