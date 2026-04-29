Путин: Россия и Конго развивают сотрудничество в геологоразведке и логистике
Россия и Конго развивают сотрудничество в разных сферах, в том числе в геологоразведке, логистике, сельском хозяйстве, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
Путин рассказал, что первый договор между странами был подписан еще в 1981 г. С тех пор между Россией и Конго развиваются дружеские, хорошие отношения, отметил глава государства.
«У нас хорошие перспективы развития наших отношений, причем по разным направлениям», – сказал он.
Президент РФ обратил внимание и на гуманитарное сотрудничество, а прежде всего – на подготовку кадров. По его словам, за предыдущие годы для Конго в России были подготовлены 8000 специалистов и сейчас 850 человек продолжают обучение.
Путин поздравил Сассу-Нгессо с результатами выборов и поблагодарил за то, что тот выбрал Россию первой страной для посещения после инаугурации. Он также пригласил главу Конго в Москву на третий саммит «Россия – Африка».
Сассу-Нгессо посещал Россию в мае 2025 г. по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прошлый официальный визит состоялся в июне 2024 г. Путин встретился с Сассу-Нгессо в Пекине в сентябре 2025 г. на полях торжественных мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.