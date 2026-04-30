Дмитриев: решения Стармера привели к дефициту в британских магазинах
Ошибки в принятии решений премьер-министром Великобритании Киром Стармером привели к тому, что в королевстве зафиксировали пустые полки в супермаркетах, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Газета The Independent предупреждает о пустых полках в супермаркетах Великобритании – как раз в тот момент, когда "цунами" энергетического кризиса накрывает страну точно по графику, а следующий удар ожидается в Великобритании через две недели. Неверные решения Стармера в сфере энергетики привели к пустым полкам в магазинах», – написал он.
12 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал властям Великобритании привыкнуть к тому, что события в мире могут вызывать увеличение счетов жителей страны за электроэнергию. Так представитель Кремля отреагировал на заявление Стармера о том, что счета британцев растут из-за действий президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
3 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил, что энергетический шок продлится долго и в Евросоюзе высокими останутся цены на ресурсы. Он предупредил, что ситуация может ухудшиться «в ближайшие недели» и затронуть «критически важные» товары.