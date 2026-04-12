Песков посоветовал Британии привыкнуть к увеличению платежей за электричество

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал британскому руководству привыкнуть к тому, что события в мире могут вызывать увеличение счетов жителей Великобритании за электроэнергию.

Так представитель Кремля в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным прокомментировал заявления британского премьер-министра Кира Стармера о том, что из-за действий президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа у британцев постоянно растут счета за электроэнергию.

«Да, действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию. Надо привыкать», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что последствия энергетического кризиса, спровоцированного войной на Ближнем Востоке, будут ощущаться на протяжении нескольких месяцев, а возможно, и лет.

3 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил Financial Times, что энергетический шок в ЕС продлится долго, а цены на ресурсы будут высокими. Он также предупредил об ухудшении ситуации «в ближайшие недели», которое коснется «критически важных» товаров.

