Медведев оценил возможность ядерного апокалипсиса
Ядерный апокалипсис действительно возможен, но «очень не хотелось бы». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Не хотелось бы», – ответил Медведев на вопрос о возможности ядерного удара по какой-нибудь стране.
По словам зампреда Совбеза, его часто упрекают в использовании жесткой риторики и разговорах о ядерном апокалипсисе, но «к сожалению, он реально возможен».
«Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого», – сказал Медведев, напомнив, что единственной страной, которая когда-то использовала ядерное оружие, были США.
23 апреля финское правительство внесло в парламент инициативу разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях. В посольстве РФ в стране подчеркнули, что даже теоретическая возможность появления в Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании.