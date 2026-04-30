Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,938+0,24%CHMK3 945+1,02%MRKS0,472-1,05%IMOEX2 667,85+1,06%RTSI1 122,36+1,06%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,63+0,21%
Главная / Политика /

Медведев оценил возможность ядерного апокалипсиса

Ведомости

Ядерный апокалипсис действительно возможен, но «очень не хотелось бы». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Не хотелось бы», – ответил Медведев на вопрос о возможности ядерного удара по какой-нибудь стране.

По словам зампреда Совбеза, его часто упрекают в использовании жесткой риторики и разговорах о ядерном апокалипсисе, но «к сожалению, он реально возможен».

«Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого», – сказал Медведев, напомнив, что единственной страной, которая когда-то использовала ядерное оружие, были США.

23 апреля финское правительство внесло в парламент инициативу разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях. В посольстве РФ в стране подчеркнули, что даже теоретическая возможность появления в Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь