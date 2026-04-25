Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,98-0,81%ELFV0,4910%KAZT401+0,15%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,73-0,13%RGBITR780,18-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия учтет планы Финляндии по ядерному оружию

Ведомости

Даже теоретическая возможность появления в Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. Об этом заявили в посольстве России в стране.  

«Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчет», – добавили дипломаты (цитата по «РИА Новости»).

В посольстве считают, что планируемые финскими властями поправки означают снятие препятствий для ввоза в страну ядерного оружия в любое время. Так как неразмещении ядерного оружия на территории страны при отсутствии войны не закреплены в Финляндии законодательно. 

Финское правительство 23 апреля внесло в парламент инициативу разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях. Это связано с необходимостью обеспечить оборону страны в «непредсказуемой оперативной обстановке», объяснили власти. 

В Кремле назвали инициативу Финляндии конфронтацией. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте