Россия учтет планы Финляндии по ядерному оружию
Даже теоретическая возможность появления в Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. Об этом заявили в посольстве России в стране.
«Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчет», – добавили дипломаты (цитата по «РИА Новости»).
В посольстве считают, что планируемые финскими властями поправки означают снятие препятствий для ввоза в страну ядерного оружия в любое время. Так как неразмещении ядерного оружия на территории страны при отсутствии войны не закреплены в Финляндии законодательно.
Финское правительство 23 апреля внесло в парламент инициативу разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях. Это связано с необходимостью обеспечить оборону страны в «непредсказуемой оперативной обстановке», объяснили власти.
В Кремле назвали инициативу Финляндии конфронтацией.