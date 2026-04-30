CNY Бирж.10,937+0,23%CHMK3 945+1,02%MRKS0,472-1,05%IMOEX2 668,07+1,07%RTSI1 122,46+1,07%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,63+0,21%
Политика

В Киргизии упразднили минцифры

В Киргизии упразднили министерство цифрового развития и инновационных технологий. Указ об этом подписал президент Садыр Жапаров, передает Knews.

Ведомство отвечало за цифровизацию страны. Согласно указу, оно войдет в состав управделами президента.

Решение принято в целях «ускоренного развития цифровой трансформации, совершенствования системы цифрового правительства, дальнейшего развития отечественного рынка программных продуктов и цифровых технологий, организации во всех регионах республики IT-парков».

Годом ранее, в марте 2025 г., минцифры республики переименовали и расширили его полномочия. Министерство курировало не только цифровые услуги и систему электронной подписи, но и развитие инновационных технологий, спутниковых систем, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Минцифры Киргизии с прошлого года также работало с вопросами архивного дела, цифрового образования, электронного здравоохранения и регистрации населения.

