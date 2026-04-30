Путин: представители малых народов РФ участвуют в спецоперации «плечом к плечу»
Представители коренных малочисленных народов России «плечом к плечу» участвуют в спецоперации, отстаивая интересы Родины, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями таких народов.
«Мужчины, да и женщины тоже, с честью отстаивают интересы общего Отечества, плечом к плечу с представителями других народов борются за Родину», – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов и каждый из них является частью неповторимого многообразия страны. Он поздравил россиян с праздником, Днем коренных народов, который впервые отмечается в РФ.
Встречу, которая проводится в рамках просветительского марафона общества «Знание», анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Коренными малочисленными народами считаются те народы России, которые проживают на территориях расселения своих предков.