Путин встретится с представителями коренных малочисленных народов России
Президент России Владимир Путин 30 апреля проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона общества «Знание». Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
Он уточнил, что у главы государства запланировано несколько рабочих встреч в Кремле. Встреча с представителями коренных малочисленных народов России будет открытой для прессы. Других публичных мероприятий у Путина в этот день не будет.
30 апреля в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов России. Он учрежден указом президента от 4 ноября 2025 г.
В декабре прошлого года статс-секретарь – заместитель руководителя ФАДН Анна Котова рассказала, что в список представителей коренных малочисленных народов России включено более 103 000 граждан. Это примерно треть населения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Коренные малочисленные народы РФ – народы, проживающие на территориях расселения своих предков. Они сохраняют традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы.