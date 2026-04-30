CNY Бирж.10,939+0,25%CHMK3 945+1,02%MRKS0,472-1,05%IMOEX2 668,67+1,09%RTSI1 122,71+1,09%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,63+0,21%
Главная / Политика /

Путин встретится с представителями коренных малочисленных народов России

Ведомости

Президент России Владимир Путин 30 апреля проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона общества «Знание». Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

Он уточнил, что у главы государства запланировано несколько рабочих встреч в Кремле. Встреча с представителями коренных малочисленных народов России будет открытой для прессы. Других публичных мероприятий у Путина в этот день не будет.

30 апреля в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов России. Он учрежден указом президента от 4 ноября 2025 г.

В декабре прошлого года статс-секретарь – заместитель руководителя ФАДН Анна Котова рассказала, что в список представителей коренных малочисленных народов России включено более 103 000 граждан. Это примерно треть населения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Коренные малочисленные народы РФ – народы, проживающие на территориях расселения своих предков. Они сохраняют традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы.

