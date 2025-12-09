Детей до 14 лет могут включить в реестр коренных малочисленных народов России

Включение в список детей, не достигших 14-летнего возраста, может стать гарантией того, что дети представителей коренных малочисленных народов с самого рождения смогут претендовать на все государственные программы поддержки и льготное обеспечение, сообщили «Ведомостям» представители отдела Севера и Сибири Института этнологии и антропологии РАН. Это отвечает законным интересам народов и позволит им в полной мере пользоваться своими конституционными правами, уточнили там же. «В субъектах Федерации, в частности в Якутии, высказывались обеспокоенности в связи с отсутствием такой нормы в федеральных правовых документах», – сообщили в институте. Они не уточнили, о каких конкретно «обеспокоенностях» идет речь, и перенаправили вопрос в Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ).