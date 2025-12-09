Детей до 14 лет могут включить в реестр коренных малочисленных народов России

Детей до 14 лет могут включить в реестр коренных малочисленных народов РоссииВсего в него включено более 103 000 человек
Депутаты, официальные представители регионов России и общественных организаций рекомендовали Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) улучшить систему учета представителей коренных малочисленных народов России. Они попросили включить в список представителей этих народов детей до 14 лет по заявлениям их родителей или законных представителей. Предложение прозвучало на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросам поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Правила ведения реестра коренных малочисленных народов РФ утвердило правительство в сентябре 2020 г. Список ведет ФАДН в электронном виде. Сейчас заявление о включении в него могут подать граждане России возрастом от 14 лет. Для внесения в список нужно предоставить личные данные и заявление, а также документы, содержащие сведения о национальности. Ими признаются свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния и документы, в которых указывается национальность родственников по прямой восходящей линии.
Коренные малочисленные народы России – народы, проживающие на территориях расселения своих предков. Они сохраняют традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы. Малочисленный народ осознает себя самостоятельной этнической общностью и насчитывает менее 50 000 человек, уточняется в законе о гарантиях поддержки малочисленных народов РФ. Традиционный образ жизни – исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов. Он основывается на сохранении обычаев и верований, а также особенностях природопользования (например, охоты и рыболовства).
Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, упростил доступ граждан к мерам поддержки, направленным на обеспечение их социальных и экономических прав, заявила статс-секретарь – заместитель руководителя ФАДН Анна Котова. По ее словам, до введения этого механизма учета один и тот же человек при обращении в разные органы государственной власти был вынужден представлять разные комплекты документов из-за разнящихся порядков.
По состоянию на 2025 г. в список представителей коренных малочисленных народов РФ включено более 103 000 граждан, сообщила Котова. Это примерно треть населения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, уточнила она. Несмотря на то что внесение в список носит заявительный и добровольный характер, первые годы предоставления этой услуги показали ее высокую востребованность, оценила Котова. В особенности среди тех, кто живет за счет традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности (в частности, охотников и рыболовов).
Депутаты призывают ФАДН провести учет детей до 14 лет на протяжении последнего года, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»). При этом он отметил, что само вхождение человека в реестр малочисленных коренных народов не означает автоматического возникновения прав. Для этого нужно соблюдение норм, прописанных в федеральном законе о гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ, отметил он.
Включение в список детей, не достигших 14-летнего возраста, может стать гарантией того, что дети представителей коренных малочисленных народов с самого рождения смогут претендовать на все государственные программы поддержки и льготное обеспечение, сообщили «Ведомостям» представители отдела Севера и Сибири Института этнологии и антропологии РАН. Это отвечает законным интересам народов и позволит им в полной мере пользоваться своими конституционными правами, уточнили там же. «В субъектах Федерации, в частности в Якутии, высказывались обеспокоенности в связи с отсутствием такой нормы в федеральных правовых документах», – сообщили в институте. Они не уточнили, о каких конкретно «обеспокоенностях» идет речь, и перенаправили вопрос в Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ).
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на примере народа манси рассказала «Ведомостям», что большую поддержку представителям данного народа оказывает Свердловская региональная общественная организация «Социальная помощь и поддержка ивдельских манси». Она помогает оформлять необходимые документы для внесения в реестр ФАДН. По словам Мерзляковой, для включения в него часто возникает необходимость в замене паспортов, восстановлении свидетельств о рождении, регистрации, сведений о родственных связях.
«В Новой Ляле представителям манси пришлось в судебном порядке доказывать свою принадлежность к малочисленному народу. Регистрация детей в реестре позволит избежать таких судебных процессов», – говорит Мерзлякова.
К правам коренных малочисленных народов относится безвозмездное пользование землями, необходимыми для традиционной хозяйственной деятельности и промыслов, и общераспространенными полезными ископаемыми. Кроме того, они имеют право на прохождение альтернативной гражданской службы вместо военной и первоочередной прием на работу по своей специальности в организациях, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью. А дети представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока могут получать дошкольное и начальное образование в местах своего проживания.
«Ведомости» направили запрос в АКМНСС и ДВ с просьбой упомянуть конкретные примеры, почему коренные малочисленные народы выражают обеспокоенность по поводу отсутствия нормы о детях до 14 лет, а также уточнить, связано ли это с возможной ограниченной доступностью социальных гарантий из-за кочевого образа жизни народов.