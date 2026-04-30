SNGS19,715+0,05%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,7+0,19%RGBITR780,68+0,21%
Политика

Пентагон: проект бюджета на 2027 год не предусматривает военную помощь Украине

Проект бюджета Пентагона на 2027 финансовый год не предусматривает выделение средств для военной помощи Украине, заявил и.о. заместителя военного министра США по финансам Джулс Херст на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Он уточнил, что финансирования не будет по линии USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, Инициатива содействия безопасности Украины). При этом Пентагон собирается использовать пакет военной помощи в размере $400 млн.

«Насколько я знаю, мы получили эти средства в марте. Требуется время для того, чтобы деньги дошли до министерства. Но они очень скоро будут задействованы», – сказал он (цитата по ТАСС).

29 апреля Bloomberg со ссылкой на главу Пентагона Пита Хегсета писал, что финансирование было выделено на наращивание европейского потенциала. По словам Херста, средства еще не заключены по контракту, и то, как они будут использованы, будет зависеть от желания украинцев относительно видов оружия.

3 апреля стало известно, что Белый дом не включил в проект бюджета положения о поддержке Украины в 2027 г. В администрации президента США Дональда Трампа не закладывают на украинскую линию поставки вооружений, дополнительные финансовые транши и гуманитарную помощь.

