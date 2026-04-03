Администрация Трампа не включила в проект бюджета поддержку Украины
Белый дом не включил в проект бюджета положения о поддержке Украины в 2027 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Слово «Украина» в документе не упоминается ни разу, указывает агентство. В администрации президента США Дональда Трампа не закладывают на украинскую линию поставки вооружений, дополнительные финансовые транши и гуманитарную помощь.
Белый дом предлагает увеличить военный бюджет до $1,5 трлн. Из них $65,8 млрд планируется потратить на постройку 34 кораблей, в том числе 18 боевых и 16 вспомогательных.
В феврале ТАСС со ссылкой на данные разведывательного управления Пентагона писал, что США сократили помощь Украине в 44 раза в 2025 г. по сравнению с периодом 2022–2024 гг. В 2022–2024 гг. на программы военной и финансовой помощи Украине было выделено в общей сложности $183,58 млрд. При этом в 2025 г., когда Трамп вернулся в Белый дом, объем помощи составил $3,92 млрд. На 2026 финансовый год, который завершится 30 сентября, предусмотрено лишь $220 млн.
24 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Киев столкнулся с угрозой прекращения американской помощи из-за отказа выводить войска из Донбасса, на чем настаивают США в рамках переговоров с Киевом.