Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Администрация Трампа не включила в проект бюджета поддержку Украины

Ведомости

Белый дом не включил в проект бюджета положения о поддержке Украины в 2027 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Слово «Украина» в документе не упоминается ни разу, указывает агентство. В администрации президента США Дональда Трампа не закладывают на украинскую линию поставки вооружений, дополнительные финансовые транши и гуманитарную помощь.

Белый дом предлагает увеличить военный бюджет до $1,5 трлн. Из них $65,8 млрд планируется потратить на постройку 34 кораблей, в том числе 18 боевых и 16 вспомогательных.

В феврале ТАСС со ссылкой на данные разведывательного управления Пентагона писал, что США сократили помощь Украине в 44 раза в 2025 г. по сравнению с периодом 2022–2024 гг. В 2022–2024 гг. на программы военной и финансовой помощи Украине было выделено в общей сложности $183,58 млрд. При этом в 2025 г., когда Трамп вернулся в Белый дом, объем помощи составил $3,92 млрд. На 2026 финансовый год, который завершится 30 сентября, предусмотрено лишь $220 млн.

24 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Киев столкнулся с угрозой прекращения американской помощи из-за отказа выводить войска из Донбасса, на чем настаивают США в рамках переговоров с Киевом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её