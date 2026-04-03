Администрация Трампа не включила в проект бюджета поддержку Украины

В феврале ТАСС со ссылкой на данные разведывательного управления Пентагона писал, что США сократили помощь Украине в 44 раза в 2025 г. по сравнению с периодом 2022–2024 гг. В 2022–2024 гг. на программы военной и финансовой помощи Украине было выделено в общей сложности $183,58 млрд. При этом в 2025 г., когда Трамп вернулся в Белый дом, объем помощи составил $3,92 млрд. На 2026 финансовый год, который завершится 30 сентября, предусмотрено лишь $220 млн.