В Россию запретили ввозить терминалы иностранных спутников

Правительство ввело запрет на ввоз в Россию радиоэлектронных средств для приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения. Ограничения будут действовать в течение полугода. Об этом говорится в правительственном постановлении, доступном на сайте опубликования правовых актов.