В Россию запретили ввозить терминалы иностранных спутников

Ограничения введены на шесть месяцев
Ведомости

Правительство ввело запрет на ввоз в Россию радиоэлектронных средств для приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения. Ограничения будут действовать в течение полугода. Об этом говорится в правительственном постановлении, доступном на сайте опубликования правовых актов.

Решение принято в целях защиты национальной безопасности России. Запрет касается терминалов приема радиоволн от космических объектов связи иностранных государств, не имеющих решения госкомиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот.

Контроль за исполнением запрета возлагается на ФТС и ФСБ России.

5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет добиться международно-правового регулирования низкоорбитальных спутниковых систем, таких как Starlink.

Лавров отметил, что в конце декабря 2025 г. Россия созывала неформальную встречу членов Совбеза ООН, чтобы подтвердить обязательство операторов низкоорбитальных спутниковых систем уважать суверенитет и национальное законодательство государств, на территории которых они предоставляют свои услуги.

