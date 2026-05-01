CBS: на борту эсминца Higgins ВМС США произошел пожар
На борту эсминца с управляемыми ракетами USS Higgins, принадлежащего ВМС США, произошел крупный пожар, сообщил CBS News со ссылкой на американские власти.
Огонь вывел из строя электроснабжение и двигательную установку корабля. Сообщений о пострадавших не поступало.
Телеканал ссылается на систему AIS Marine, по данным которой в феврале USS Higgins находился в порту Сингапура. Сейчас его точное местоположение не сообщается. Известно только, что он находится на территории Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).
17 марта The New York Times со ссылкой на моряков и военных сообщила, что на американском авианосце USS Gerald R. Ford произошел пожар, который тушили более 30 часов. Из-за инцидента более 600 военнослужащих лишились спальных мест и временно были вынуждены спать на полу.
Возгорание началось в прачечных помещениях, огонь быстро распространился через вентиляцию сушильной машины. В результате пострадали два моряка, угрозы их жизни нет. Десятки членов экипажа отравились продуктами горения.