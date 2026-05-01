Минобороны: силы ПВО сбили 141 украинский дрон
Минобороны России отчиталось о 141 украинском беспилотнике, уничтоженном за ночь. ПВО работала над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом, Кубанью, а также акваториями Черного и Азовского морей.
Ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в московском аэропорту «Шереметьево».
Также работу приостанавливал аэропорт Калуга (Грабцево). Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram об уничтожении пяти украинских дронов. ПВО работала над территориями Барятинского, Боровского, Жиздринского и Сухиничского муниципальных округов.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – уточнил он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что за ночь были уничтожены 13 вражеских БПЛА самолетного типа. Кроме того ночью он сообщал о ракетной опасности в регионе.
В результате массированной атаки на Краснодарском крае загорелся морской терминал в Туапсе, сообщил региональный оперативный штаб. Пострадавших нет, возгорание локализуют 128 спасателей и 41 единица техники.