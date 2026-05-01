FT узнала об инвестициях сыновей Трампа в добычу вольфрама в Казахстане
Сыновья президента США Дональда Трампа – Эрик и Дональд Трамп-младший – инвестировали в проект по добыче вольфрама в Казахстане. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в августе 2025 г. они приобрели долю в группе Skyline Builders. Позднее компания получила 20% в Kaz Resources, работающей в горнодобывающем секторе. Уже через неделю Cove Capital и национальная компания Казахстана договорились о совместной разработке одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама.
30 апреля Cove Kaz Capital и Kaz Resources объявили о слиянии со Skyline. Новая структура планирует разместить акции на бирже Nasdaq под тикером Kaz Resources. При этом, как отмечает FT, в пресс-релизе о сделке имена братьев Трамп не упоминались.
Издание подчеркивает, что нет оснований считать, что Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший знали о предстоящем контракте Cove с администрацией их отца на момент инвестиций в Skyline. Представитель Дональда Трампа-младшего заявил FT, что он выступает пассивным инвестором и не участвует в операционной деятельности компании.
7 ноября 2025 г. сообщалось, что Казахстан и США договорились о разработке одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама. Сообщалось, что американская Cove Kaz Capital Group получит 70% в совместном предприятии с государственным холдингом «Тау-Кен Самрук». Стоимость сделки оценивалась в $1,1 млрд.