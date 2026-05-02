Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,83+0,12%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR782,5+0,23%
Главная / Политика /

На подлете к Москве за ночь сбили шесть беспилотников

Ведомости

Силы ПВО перехватили шесть беспилотников, летевших на Москву в ночь на 2 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, «специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

О первом сбитом беспилотнике Собянин сообщил в 02:06 мск. О шестом – в 8:11. Глава Истры Татьяна Витушева сообщала в своем Telegram-канале о перехвате дрона над территорией округа.

В целях безопасности Росавиация временно ограничивала прием и выпуск рейсов в аэропорту Внуково. К утру ограничения сняты.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь