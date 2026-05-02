На подлете к Москве за ночь сбили шесть беспилотников
Силы ПВО перехватили шесть беспилотников, летевших на Москву в ночь на 2 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам Собянина, «специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».
О первом сбитом беспилотнике Собянин сообщил в 02:06 мск. О шестом – в 8:11. Глава Истры Татьяна Витушева сообщала в своем Telegram-канале о перехвате дрона над территорией округа.
В целях безопасности Росавиация временно ограничивала прием и выпуск рейсов в аэропорту Внуково. К утру ограничения сняты.