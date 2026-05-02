Россия построит в Киргизии кампус университета имени Ельцина
Россия ратифицировала соглашение с Киргизией об условиях строительства кампуса Киргизско-российского славянского университета имени первого президента РФ Бориса Ельцина. Соответствующий закон 2 мая подписал Президент РФ Владимир Путин.
Правительство России и кабмин Киргизии подписали соглашение в Бишкеке 26 ноября 2025 г.
Россия берет на себя проектирование, строительство кампуса и его материально-техническое оснащение, а Киргизия выделяет под строительство участок площадью не менее 30 га. Земля передается университету в постоянное безвозмездное пользование.
Закон о ратификации соглашения был принят Госдумой 21 апреля и одобрен Советом Федерации 29 апреля.
Сенатор Виктор Кресс сообщил, что в рамках проекта планируется возвести учебные корпуса для инженерного, гуманитарно-педагогического и медицинского кластеров, а также общежития и спортивные объекты. Текущее оснащение университета не соответствует современным требованиям образовательного процесса.
Он подчеркнул, что университет представляет собой уникальный межгосударственный гуманитарный и научно-образовательный проект. Его миссия – разработка передовых технологий и подготовка специалистов нового уровня для устойчивого развития России, Киргизии и других стран Евразийского экономического союза.
По словам сенатора, ратификация соглашения отвечает задачам гуманитарной политики РФ за рубежом, будет способствовать продвижению русского языка, а также развитию российского образования, науки и культуры.
Соглашение заключено сроком на 10 лет. Оно будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон в письменном виде не уведомит о намерении его прекратить.