Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%CHKZ17 050+0,89%LIFE2,8650%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,08+0,31%
Главная / Политика /

Путин подписал закон о создании игорной зоны на Алтае

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Авторы поправок уверены, что игорная зона на Алтае привлечет туристов и создаст новые рабочие места для местных жителей.

На сегодняшний день игорные зоны уже работают в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, Крыму и Калининградской области. Новая игорная зона станет шестой в России.

Летом 2025 г. более половины турпотока в игорные зоны пришлось на «Красную Поляну» в Сочи, сообщала Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Этот курорт посетили 242 000 игроков (44%). Второе место по посещаемости заняла игорная зона «Янтарная» в Калининграде (164 000 гостей), третье – «Приморье» во Владивостоке (102 000).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её