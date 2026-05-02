Путин подписал закон о создании игорной зоны на Алтае

Летом 2025 г. более половины турпотока в игорные зоны пришлось на «Красную Поляну» в Сочи, сообщала Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Этот курорт посетили 242 000 игроков (44%). Второе место по посещаемости заняла игорная зона «Янтарная» в Калининграде (164 000 гостей), третье – «Приморье» во Владивостоке (102 000).