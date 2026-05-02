Неизвестные угнали нефтяной танкер у берегов Йемена и ведут его к водам Сомали
Нефтяной танкер M/T EUREKA был захвачен у побережья провинции Шабва вооруженными людьми, пишет Reuters со ссылкой на береговую охрану Йемена. Неизвестные поднялись на борт судна, взяли его под свой контроль и направили в Аденский залив в сторону вод Сомали.
Береговая охрана добавила, что местоположение танкера установлено, сейчас ведутся работы по его отслеживанию, принимаются необходимые меры для его возвращения и обеспечения безопасности экипажа.
США взяли на абордаж танкер с иранской нефтью в апреле. Судно M/T Tifani было досмотрено в ночное время. Операция проходила на фоне расширения военно-морских действий США в Индо-Тихоокеанском регионе.