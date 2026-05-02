Неизвестные угнали нефтяной танкер у берегов Йемена и ведут его к водам Сомали

Нефтяной танкер M/T EUREKA был захвачен у побережья провинции Шабва вооруженными людьми, пишет Reuters со ссылкой на береговую охрану Йемена. Неизвестные поднялись на борт судна, взяли его под свой контроль и направили в Аденский залив в сторону вод Сомали.