Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%CHKZ17 050+0,89%MRKS0,476-0,1%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,1+0,31%
Главная / Политика /

Bloomberg: в Германии крупнейший автопорт переоборудуют на случай войны

Ведомости

В Германии крупнейший автомобильный порт Европы в Бремерхафене на побережье Северного моря модернизируют за 1,35 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg. Государственное финансирование направлено на усиление погрузочных мощностей для транспортировки военной техники, такой как 60-тонный танк Leopard, к возможным будущим линиям фронта.

Этот проект, заложенный в бюджет Германии на 2026 г., является частью более широких усилий крупнейшей экономики Европы по подготовке к потенциальной войне. В случае нападения на Европу центральное расположение Германии и ее промышленные ресурсы ставят ее в стратегическое положение для снабжения войск, отмечает агентство.

«Мы запустили процессы, которые действительно представляют собой смену парадигмы», – заявил министр обороны Германии Борис Писториус 22 апреля, представляя новую военную стратегию страны. «Мы все должны смириться с тем фактом, что мир и свобода, процветание и терпимость больше не могут восприниматься как должное, но их необходимо защищать», – добавил он.

В феврале Писториус заявил, что Германии необходимы масштабные закупки вооружений и техники для подготовки к потенциальному вооруженному конфликту в Европе, который, по его утверждению, может быть спровоцирован угрозой со стороны России. Он отметил, что Германии нужно занять оборонительную позицию.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь