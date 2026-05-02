Bloomberg: в Германии крупнейший автопорт переоборудуют на случай войны
В Германии крупнейший автомобильный порт Европы в Бремерхафене на побережье Северного моря модернизируют за 1,35 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg. Государственное финансирование направлено на усиление погрузочных мощностей для транспортировки военной техники, такой как 60-тонный танк Leopard, к возможным будущим линиям фронта.
Этот проект, заложенный в бюджет Германии на 2026 г., является частью более широких усилий крупнейшей экономики Европы по подготовке к потенциальной войне. В случае нападения на Европу центральное расположение Германии и ее промышленные ресурсы ставят ее в стратегическое положение для снабжения войск, отмечает агентство.
«Мы запустили процессы, которые действительно представляют собой смену парадигмы», – заявил министр обороны Германии Борис Писториус 22 апреля, представляя новую военную стратегию страны. «Мы все должны смириться с тем фактом, что мир и свобода, процветание и терпимость больше не могут восприниматься как должное, но их необходимо защищать», – добавил он.
В феврале Писториус заявил, что Германии необходимы масштабные закупки вооружений и техники для подготовки к потенциальному вооруженному конфликту в Европе, который, по его утверждению, может быть спровоцирован угрозой со стороны России. Он отметил, что Германии нужно занять оборонительную позицию.