Писториус о военных расходах ФРГ: «Грустной задницей радостно не пукнешь»
Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал граждан не возмущаться увеличением военных расходов, процитировав фразу Мартина Лютера «грустной задницей радостно не пукнешь». Кадры его выступления опубликовало Ruptly.
Глава оборонного ведомства ФРГ также заявил, что Германии необходимы масштабные закупки вооружений и техники для подготовки к потенциальному вооруженному конфликту в Европе, который, по его утверждению, может быть спровоцирован угрозой со стороны России.
Он отметил, что Германии нужно занять оборонительную позицию.
До этого начальник штаба объединенного командования поддержки бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе в интервью The Times заявил, что Россия якобы может напасть на НАТО в течение трех лет.
В целом в обновленной стратегии национальной обороны США Россия все еще обозначена в качестве постоянной, но «управляемой угрозы» для восточных стран – членов НАТО в будущем.
17 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что Россия якобы может напасть на Европу, являются ложью и бредом.