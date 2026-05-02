Жертвами израильских ударов по Ливану со 2 марта стали 2659 человек
Жертвами израильских атак со 2 марта стали 2659 ливанцев, ранены 8183, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав республики.
Жертвами последних атак на юге Ливана, которые произошли несмотря на объявленное перемирие, стали не менее 28 человек.
Президент Ливана Жозеф Аун осудил «продолжающиеся израильские нарушения» перемирия, заявив, что «число убитых и раненых растет день ото дня».
«Необходимо оказать давление на Израиль, чтобы обеспечить соблюдение им международных законов и конвенций и прекращение нападений на гражданских лиц, парамедиков, гражданскую оборону, а также гуманитарные медицинские и спасательные организации», – добавил политик.
24 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня будет продлен на три недели. Вечером того же дня армия Израиля заявила, что зафиксировала ракетный обстрел на севере страны.