Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном
Президент США Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели. Об этом сообщает New York Post (NYT).
Армия Израиля зафиксировала ракетный обстрел на севере страны, сообщили военные еврейского государства 23 апреля. Все выпущенные снаряды были перехвачены. Согласно данным армейской пресс-службы, несколько ракет были запущены в сторону приграничного поселка Штула на севере Израиля.
16 апреля Трамп сообщил о договоренностях насчет 10-дневного перемирия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном. Режим прекращения огня вступил в силу 17 апреля.
21 апреля американский лидер объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном, поручив при этом сохранять блокаду Ормузского пролива и боевую готовность. На следующий день глава Белого дома не исключил новый раунд переговоров в ближайшие три дня, отметив, что это «возможно».