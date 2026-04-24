Армия Израиля впервые с начала перемирия зафиксировала ракетный обстрел

18 апреля армия обороны Израиля заявляла о нанесении ударов по боевикам на юге Ливана, которые, по версии израильской стороны, нарушили условия перемирия. В ЦАХАЛе сообщили, что военные зафиксировали приближение вооруженных лиц к позициям к югу от Голубой линии, после чего задействовали авиацию и артиллерию. Также были уничтожены объекты инфраструктуры, связанные с боевиками. В армии обороны Израиля подчеркивали, что действуют по указаниям политического руководства и сохраняют право на меры самообороны, независимо от режима прекращения огня.