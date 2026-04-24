Армия Израиля впервые с начала перемирия зафиксировала ракетный обстрел
Армия Израиля зафиксировала ракетный обстрел на севере страны. Все выпущенные снаряды были перехвачены, заявили военные.
По данным армейской пресс-службы, несколько ракет были запущены в сторону приграничного поселка Штула на севере Израиля. Перед этим в районе была объявлена воздушная тревога. О пострадавших не сообщается.
Обстрел произошел на фоне недавнего перемирия между Израилем и Ливаном. 16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о договоренностях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном. Режим прекращения огня вступил в силу 17 апреля.
18 апреля армия обороны Израиля заявляла о нанесении ударов по боевикам на юге Ливана, которые, по версии израильской стороны, нарушили условия перемирия. В ЦАХАЛе сообщили, что военные зафиксировали приближение вооруженных лиц к позициям к югу от Голубой линии, после чего задействовали авиацию и артиллерию. Также были уничтожены объекты инфраструктуры, связанные с боевиками. В армии обороны Израиля подчеркивали, что действуют по указаниям политического руководства и сохраняют право на меры самообороны, независимо от режима прекращения огня.
21 апреля сообщалось, что движение «Хезболла» впервые с начала перемирия нанесло удар по израильским военным. В организации заявили, что атака стала ответом на нарушения со стороны Израиля, число которых, по их данным, превысило 200 с момента вступления договоренностей в силу.