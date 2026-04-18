Израиль нарушил перемирие и ударил по югу Ливана

17 апреля израильская сторона открыла артиллерийский огонь по ливанскому городу Хиям, где, по данным агентства NNA, разорвались не менее пяти снарядов. Помимо этого, обстрелу подвергся населенный пункт Кунин – там под удар попала бригада скорой помощи, в результате чего имеются пострадавшие. В Мадждаль-Сельме погиб подросток, еще один человек получил ранения при взрыве неразорвавшегося боеприпаса.