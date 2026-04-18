Политика

Израиль нарушил перемирие и ударил по югу Ливана

Ведомости

Армия обороны Израиля за последние сутки нанесла удары по террористам в нескольких районах южного Ливана, нарушившим договоренности о прекращении огня. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа.

По данным израильской стороны, силы, действовавшие к югу от Голубой линии, обнаружили боевиков, которые приблизились к ним с севера, создав непосредственную угрозу. Сразу после идентификации цели для устранения опасности были задействованы военно-воздушные силы и артиллерия. Помимо ударов по террористам, в ответ на угрозы уничтожены объекты террористической инфраструктуры.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что действуют в соответствии с указаниями политического руководства страны. Армия уполномочена принимать все необходимые меры для самообороны от угроз, обеспечивая безопасность граждан Израиля и своих военнослужащих. При этом действия по самообороне и устранению угроз не ограничены режимом прекращения огня.

16 апреля президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и ливанским президентом Джозефом Ауном объявил о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном.

17 апреля израильская сторона открыла артиллерийский огонь по ливанскому городу Хиям, где, по данным агентства NNA, разорвались не менее пяти снарядов. Помимо этого, обстрелу подвергся населенный пункт Кунин – там под удар попала бригада скорой помощи, в результате чего имеются пострадавшие. В Мадждаль-Сельме погиб подросток, еще один человек получил ранения при взрыве неразорвавшегося боеприпаса.

