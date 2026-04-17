Израиль нарушил перемирие с Ливаном, обстреляв город Хиям
Израиль нарушил режим прекращения огня с Ливаном, открыв артиллерийский огонь по городу Хиям. Там было зафиксировано не менее пяти снарядов, пишет ливанское агентство NNA.
Под удар также попал населенный пункт Кунин, где обстрелу подверглась бригада скорой помощи, есть раненые. В Мадждаль-Сельме погиб подросток, еще один человек получил ранения в результате взрыва неразорвавшегося боеприпаса.
16 апреля президент США Дональд Трамп по итогам бесед с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и ливанским президентом Джозефом Ауном анонсировал 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном.
Нетаньяху заявил, что у Израиля есть шанс заключить «историческое» мирное соглашение с Ливаном. По его словам, перемирие, которое должно вступить в силу в полночь 17 апреля, рассматривается как возможность для запуска переговорного процесса.