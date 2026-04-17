ЦАХАЛ за сутки до перемирия атаковала почти 400 целей «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 24 часа до вступления в силу режима прекращения огня нанесла удары по 380 целям движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.
По данным военных, атаки были направлены на поддержку наземной операции израильских сил в регионе. Под удары попали объекты инфраструктуры группировки и боевики. В ЦАХАЛ сообщили, что уничтожены, в частности, пусковые установки, с которых велись обстрелы территории Израиля.
В армии подчеркнули, что израильские силы находятся в состоянии повышенной готовности и будут действовать в соответствии с указаниями политического руководства страны.
16 апреля президент США Дональд Трамп по итогам бесед с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и ливанским президентом Джозефом Ауном анонсировал 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном.