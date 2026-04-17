Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

ЦАХАЛ за сутки до перемирия атаковала почти 400 целей «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 24 часа до вступления в силу режима прекращения огня нанесла удары по 380 целям движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

По данным военных, атаки были направлены на поддержку наземной операции израильских сил в регионе. Под удары попали объекты инфраструктуры группировки и боевики. В ЦАХАЛ сообщили, что уничтожены, в частности, пусковые установки, с которых велись обстрелы территории Израиля.

В армии подчеркнули, что израильские силы находятся в состоянии повышенной готовности и будут действовать в соответствии с указаниями политического руководства страны.

16 апреля президент США Дональд Трамп по итогам бесед с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и ливанским президентом Джозефом Ауном анонсировал 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном.

Нетаньяху заявил, что у Израиля есть шанс заключить «историческое» мирное соглашение с Ливаном. По его словам, перемирие, которое должно вступить в силу в полночь 17 апреля, рассматривается как возможность для запуска переговорного процесса.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её