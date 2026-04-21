«Хезболла» атаковала армию Израиля впервые с начала прекращения огня
Военные «Хезболлы» провели боевую операцию впервые с начала режима прекращения огня, атаковав израильские позиции. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление ливанской шиитской группировки.
«Мы нанесли удары ракетами и беспилотниками по артиллерийской позиции в поселении Кфар-Гилади, откуда был произведен артиллерийский обстрел [населенного пункта] Яхмара аль-Шакифа», – сообщили в группировке.
В заявлении подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на нарушения со стороны Израиля, число которых превысило 200 с момента начала режима прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп 16 апреля анонсировал перемирие между Израилем и Ливаном по итогам бесед с лидерами стран Биньямином Нетаньяху и Джозефом Ауном. Оно вступило в силу с 17 апреля.
При этом ливанское агентство NNA отметило, что Израиль нарушил режим прекращения огня, ударив по городу Хиям артиллерией. Под удар также попал населенный пункт Кунин, где обстрелу подверглась бригада скорой помощи, есть раненые.