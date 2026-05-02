Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти из-за блокады США
Иран из-за блокады США иранских портов вынужден снижать объемы добываемой нефти. Экспорт исламской республики снизился, а хранилища быстро заполняются. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на источник.
По словам иранского высокопоставленного чиновника, Тегеран пошел на сокращение добычи, чтобы не допустить исчерпания объемов хранилищ.
Ираснкие инженеры после долгого воздействия санкций и сбоев в производстве знают, как законсервировать нефтяные скважины без долговременного ущерба и быстро возобновить их работу. Перестать временно функционировать могут до 30% скважин, заявил один из собеседников агентства.
2 мая Axios со ссылкой на Пентагон сообщил, что блокада в Оманском заливе лишила Иран почти $5 млрд нефтяных доходов, оказывая беспрецедентное давление на Исламскую Республику.
Аналитики заявили, что Вашингтон пытается принудить Тегеран исчерпать возможности хранилищ, что вызовет остановку нефтяных скважин. По оценке Eurasia Group, Иран находится в нескольких неделях или месяце от такого предела. Некоторые иранские танкеры пытаются доставлять нефть в Китай более дорогими и длинными маршрутами в обход американской блокады.