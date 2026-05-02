Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти из-за блокады США

Ираснкие инженеры после долгого воздействия санкций и сбоев в производстве знают, как законсервировать нефтяные скважины без долговременного ущерба и быстро возобновить их работу. Перестать временно функционировать могут до 30% скважин, заявил один из собеседников агентства.