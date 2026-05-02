Пентагон: блокада США обошлась Ирану в $4,8 млрд

Как отмечают аналитики, ключ к кампании давления США — принудить Иран к исчерпанию мощностей по хранению, что вызовет остановку нефтяных скважин. По оценке Eurasia Group, Тегеран находится в нескольких неделях или месяце от предела хранилищ. При этом некоторые иранские танкеры пытаются доставлять нефть в Китай более дорогими и длинными маршрутами в обход американской блокады.