Пентагон: блокада США обошлась Ирану в $4,8 млрд
Блокада в Оманском заливе лишила Иран почти $5 млрд нефтяных доходов, оказывая беспрецедентное давление на Тегеран, пишет Axios со ссылкой на Пентагон. Как сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэль Вальдес, блокада «действует в полную силу и оказывает решающее воздействие». По его словам, США наносят сокрушительный удар по способности иранского режима финансировать терроризм и региональную дестабилизацию.
С момента начала блокады 13 апреля американские военные перенаправили более 40 судов, пытавшихся провезти нефть и контрабанду. В общей сложности 31 танкер с 53 млн баррелей иранской нефти застрял в заливе. Стоимость этого груза составляет не менее $4,8 млрд долларов. Два судна были захвачены США. Из-за заполненных наземных хранилищ Иран начал использовать старые танкеры в качестве плавучих складов.
Как отмечают аналитики, ключ к кампании давления США — принудить Иран к исчерпанию мощностей по хранению, что вызовет остановку нефтяных скважин. По оценке Eurasia Group, Тегеран находится в нескольких неделях или месяце от предела хранилищ. При этом некоторые иранские танкеры пытаются доставлять нефть в Китай более дорогими и длинными маршрутами в обход американской блокады.
На данной фазе конфликта обе стороны используют блокады для нанесения экономического ущерба. Иран блокировал Ормузский пролив, а США ответили блокадой входа в Оманский залив. В Пентагоне пообещали сохранять «неослабевающее давление» на иранский режим.
Президент США Дональд Трамп назвал блокаду Ормузского пролива «очень прибыльным делом» и сравнил действия США с пиратством. Об этом американский президент заявил 2 мая на мероприятии во Флориде.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Тегеран направил Вашингтону обновленные требования для прекращения конфликта. Иран готов обсуждать разблокировку Ормузского пролива, но при условии, что США гарантируют прекращение атак и снимут морскую блокаду.