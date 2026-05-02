Bild: Германия сформирует танковую бригаду в Литве к концу 2027 года

4 марта «Ведомости» писали, что ФРГ и Франция будут сотрудничать в сфере ядерного оружия. В немецком правительстве сообщили, что Берлин и Париж организовали руководящую группу высокого уровня для сотрудничества по ядерному оружию, которая будет служить основой для диалога. Он будет подразумевать консультации по сочетанию обычных вооружений, противоракетной обороны и ядерных возможностей Франции.