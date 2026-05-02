Bild: Германия сформирует танковую бригаду в Литве к концу 2027 года
Германия формирует танковую бригаду в Литве и собирается перебросить туда значительные ресурсы Бундесвера. Об этом пишет Bild.
После решения министра обороны Германии Бориса Писториуса разместить около 5000 военных на восточном фланге НАТО Литва стала ключевым направлением, отмечает издание. В республике уже действует штаб соединения «45-й танковой бригады». Командующий бригады генерал Кристоф Хубер говорил, что подразделение будет обеспечивать оборону региона в рамках обязательств Североатлантического альянса.
ФРГ намерена создать боеспособную бригаду к концу 2027 г. «любой ценой», указывает Bild.
Немецкие подразделения регулярно проводят учения в Литве. Каждые шесть месяцев боевые части перебрасываются на восточный фланг и отрабатывают боевые действия против РФ.
4 марта «Ведомости» писали, что ФРГ и Франция будут сотрудничать в сфере ядерного оружия. В немецком правительстве сообщили, что Берлин и Париж организовали руководящую группу высокого уровня для сотрудничества по ядерному оружию, которая будет служить основой для диалога. Он будет подразумевать консультации по сочетанию обычных вооружений, противоракетной обороны и ядерных возможностей Франции.