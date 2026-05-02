Более 50 деревень пострадали из-за извержения вулкана Майон на Филиппинах

По меньшей мере 52 деревни в провинции Албай на юге Лусона, самого крупного острова Филиппинского архипелага, серьезно пострадали в результате мощного пеплопада и пирокластической активности вулкана Майон. Об этом сообщает Philippine News Agency со ссылкой на управление гражданской обороны региона Бикол (OCD-5).