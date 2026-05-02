Более 50 деревень пострадали из-за извержения вулкана Майон на Филиппинах
По меньшей мере 52 деревни в провинции Албай на юге Лусона, самого крупного острова Филиппинского архипелага, серьезно пострадали в результате мощного пеплопада и пирокластической активности вулкана Майон. Об этом сообщает Philippine News Agency со ссылкой на управление гражданской обороны региона Бикол (OCD-5).
Власти региона направили около 250 коробок защитных респираторов в пострадавшие муниципалитеты, включая Дарагу, Камалиг, Гинобатан и Лигао.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) заявил, что шлейф вулканического пепла смещается в юго-западном направлении, вызывая выпадение пепла в населенных пунктах Камалиг и Гинобатан. Дальность распространения пирокластических потоков оценивается примерно в четыре километра от кратера вулкана.
На фоне продолжающейся вулканической активности в состояние повышенной готовности приведены экстренные службы региона. Береговая охрана Филиппин задействовала подразделения Deployable Response Group (DRG), более 120 сотрудников которых находятся в режиме готовности для возможного проведения эвакуации и оказания гуманитарной помощи. Также к устранению возможных последствий извержения привлечено Бюро пожарной охраны (BFP).
19 февраля на острове Негрос на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон, что привело к образованию объемного шлейфа из вулканического пепла высотой до 4,5 км. Над кратером поднялся темно-серый столб дыма, который затем сместился в юго-западном направлении.