Неизвестный открыл стрельбу на остановке во Львове
Неизвестный открыл стрельбу на одной из остановок общественного транспорта во Львове. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и информацию от очевидцев в соцсетях.
Преступник в плаще внезапно побежал с оружием в сторону пассажиров, ожидающих автобус. Мужчина успел сделать шесть выстрелов, после чего был задержан сотрудниками полиции.
Мотивы стрелка устанавливаются.
18 апреля неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Киеве, успел забаррикадироваться в супермаркете «Велмарт» и взять заложников. На переговоры он идти отказался. Здание окружил спецназ, стрелка ликвидировали во время задержания. В результате стрельбы погибли пять человек, еще 10 ранены. Среди пострадавших есть ребенок.