Неизвестный открыл стрельбу на остановке во Львове

18 апреля неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Киеве, успел забаррикадироваться в супермаркете «Велмарт» и взять заложников. На переговоры он идти отказался. Здание окружил спецназ, стрелка ликвидировали во время задержания. В результате стрельбы погибли пять человек, еще 10 ранены. Среди пострадавших есть ребенок.