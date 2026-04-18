Главная / Политика /

Что известно о стрельбе в Киеве

Погибли шесть человек, взявший заложников стрелок убит при штурме
София Векслер

В Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим. Стрелок успел забаррикадироваться в супермаркете и взять заложников, прежде чем его ликвидировали. «Ведомости» собрали все, что известно о произошедшем.

О стрельбе в Голосеевском районе сообщила полиция Киева. Там объявили о проведении операции по задержанию стрелка. На место происшествия выехали полицейские и спецназовцы.

Украинские СМИ писали, что нападавший взял заложников и забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Здание окружил спецназ. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Позднее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил, что стрелка ликвидировали во время задержания. По его словам, спецназ провел штурм магазина, в котором находился нападавший. Мужчина начал стрелять в полицейских при задержании. Перед этим с ним пытались договориться переговорщики.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результаты стрельбы погибли пять человек, еще 10 ранены. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Кличко позже уточнил, что одна из пострадавших скончалась в больнице. В итоге число жертв увеличилось до шести.

Зеленский рассказал, что четырех заложников удалось спасти. Власти рассчитают на оперативное расследование произошедшего. Президент поручил министру внутренних дел и главе национальной полиции Украины предоставить информацию по делу.

Кличко уточнил, что среди пострадавших есть ребенок. Пострадал также охранник супермаркета, в который ворвался стрелок. По данным Кличко, количество раненых увеличилось до 15.

Новости СМИ2
