Ночью над 16 регионами уничтожено 334 БПЛА
Силы ПВО за ночь перехватили 334 украинских дрона над 16 регионами России, сообщили в Минобороны.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.
ПВО также работала над Московским регионом и Крымом.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на столицу. В Ленобласти к утру сбили 59 беспилотников.
За ночь на 2 мая российские силы ПВО уничтожили 215 украинских беспилотников над 15 регионами, а так над Черным и Азовским морями.