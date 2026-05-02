Что известно о массированной беспилотной атаке на Россию

В Рыльском районе повреждено техническое оборудование вышки радиотелестанции. Было нарушено вещание в населенных пунктах четырех районов. В деревне Сухая повреждены фасад и остекление двух домовладений, а также два автомобиля. В селе Нижний Мордок поврежден частный дом. Погибших и пострадавших нет, написал Хинштейн в мессенджере Mах.