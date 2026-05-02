Политика

Что известно о массированной беспилотной атаке на Россию

Силы ПВО за ночь сбили 215 украинских беспилотников
Сергей Мирный / РИА Новости
Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 2 мая уничтожили 215 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Атаке подверглись несколько регионов.

ПВО работала над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Дроны были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Больше всего БПЛА, по предварительным данным, было сбито над Курской областью. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о 79 БПЛА. Также по региону наносились удары артиллерией.

В Рыльском районе повреждено техническое оборудование вышки радиотелестанции. Было нарушено вещание в населенных пунктах четырех районов. В деревне Сухая повреждены фасад и остекление двух домовладений, а также два автомобиля. В селе Нижний Мордок поврежден частный дом. Погибших и пострадавших нет, написал Хинштейн в мессенджере Mах.

Над Брянской областью были уничтожены 77 БПЛА самолетного типа, написал в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Над территорией Новгородской области сбили 20 беспилотники, сообщил в мессенджере Mах губернатор Александр Дронов.

Над Москвой и областью перехвачены шесть беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Власти сообщали о сбитом БПЛА над Истрой.

В Ленинградской области, по данным губернатора Александра Дрозденко, сбиты два БПЛА.

Над Калужской областью уничтожены восемь дронов, сообщил губернатор Владислав Шапша. Беспилотники были сбиты над над территориями Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Тарусского муниципальных округов, а также Куйбышевского района и окраине города Калуги.

Над Тульской областью сбили семь БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Четыре БПЛА сбиты в Орловской области, сообщил в мессенджере Mах губернатор Андрей Клычков.

Над Тверской областью сбит один беспилотник.

В Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской области – несколько беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, также нет.

Росавиация временно ограничивала работу аэропортов «Внуково» и «Пулково». Вводились ограничения на работу аэропортов Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Сочи, Ярославля, Пскова, Череповца. К утру они были сняты.

1 мая ночь был сбит 141 украинский беспилотник. ПВО работала над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом, Кубанью, а также акваториями Черного и Азовского морей. С 08:00 до 17:00 мск уничтожили еще 100 украинских беспилотников.

В результате массированной атаки на Краснодарский край загорелся морской терминал в Туапсе.

