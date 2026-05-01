Политика

Силы ПВО сбили 100 беспилотников над территорией России

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 08:00 до 17:00 мск уничтожили 100 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны на сайте.

Дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

В ночь на 1 мая силы ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом, Кубанью, а также акваториями Черного и Азовского морей.

