В Туапсе загорелся морской терминал после атаки беспилотников

В Туапсе загорелся морской терминал после атаки беспилотниковПострадавших нет, возгорание тушат
В результате ночной атаки беспилотников на Краснодарском крае загорелся морской терминал в Туапсе. Об этом утром 1 мая сообщил оперативный штаб региона. Пострадавших нет, возгорание тушат 128 человек и 41 единица техники.
«В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала», – говорится в сообщении оперштаба
Атака на терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие три удара пришлись на 16, 20 и 28 апреля. В ночь на 28 апреля из-за падения обломков загорелся нефтеперерабатывающий завод, из домов рядом с НПЗ эвакуировали 60 жителей, в том числе 9 детей. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что пожар удалось потушить 30 апреля.
28 апреля на совещании по безопасности Владимир Путин назвал атаки Киева на гражданскую инфраструктуру Туапсе террористическими и предупредил о возможных серьезных экологических последствиях.
По данным Роспотребнадзора, рисков для здоровья населения в Туапсе не выявлено. При этом оперштаб рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице, не открывать окна.