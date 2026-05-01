Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,7+0,19%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR780,68+0,21%
Главная / Политика /

В Туапсе загорелся морской терминал после атаки беспилотников

Пострадавших нет, возгорание тушат
Ведомости

В результате ночной атаки беспилотников на Краснодарском крае загорелся морской терминал в Туапсе. Об этом утром 1 мая сообщил оперативный штаб региона. Пострадавших нет, возгорание тушат 128 человек и 41 единица техники.

«В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала», – говорится в сообщении оперштаба

Атака на терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие три удара пришлись на 16, 20 и 28 апреля. В ночь на 28 апреля из-за падения обломков загорелся нефтеперерабатывающий завод, из домов рядом с НПЗ эвакуировали 60 жителей, в том числе 9 детей. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что пожар удалось потушить 30 апреля.

28 апреля на совещании по безопасности Владимир Путин назвал атаки Киева на гражданскую инфраструктуру Туапсе террористическими и предупредил о возможных серьезных экологических последствиях.

По данным Роспотребнадзора, рисков для здоровья населения в Туапсе не выявлено. При этом оперштаб рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице, не открывать окна.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её