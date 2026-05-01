В Туапсе загорелся морской терминал после атаки беспилотников

Атака на терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие три удара пришлись на 16, 20 и 28 апреля. В ночь на 28 апреля из-за падения обломков загорелся нефтеперерабатывающий завод, из домов рядом с НПЗ эвакуировали 60 жителей, в том числе 9 детей. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что пожар удалось потушить 30 апреля.