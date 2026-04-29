Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TNSE3 865+4,88%CNY Бирж.10,938-0,39%IMOEX2 645,6-1,89%RTSI1 113-2,13%RGBI119,49+0,15%RGBITR779,11+0,17%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Роспотребнадзор не обнаружил рисков для здоровья жителей в Туапсе

Ведомости

Сейчас в Туапсе нет рисков для здоровья населения, сообщила руководитель ведомства Анна Попова журналисту Александру Юнашеву.

«Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. <...> Мы держим ситуацию под контролем очень плотно, усиливаем там свои лабораторные мощности, будем контролировать ситуацию. Сегодня риска для здоровья нет», – сказала она.

По словам Поповой, Роспотребнадзор анализирует все выявляемые несоответствия требованиям и предупреждает о них граждан. Ведомство также дает рекомендации о том, как себя вести в той или иной ситуации, подчеркнула она.

29 апреля оперштаб Краснодарского края рекомендовал жителям Туапсе ограничить пребывание на улице на фоне пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Кроме того, населению посоветовали не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз и курения, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски.

Пожар на НПЗ в Туапсе произошел в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 28 апреля. Власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня. Был также зафиксирован выброс нефтепродуктов на дорогу из резервуара на предприятии.

