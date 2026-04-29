Роспотребнадзор не обнаружил рисков для здоровья жителей в Туапсе
Сейчас в Туапсе нет рисков для здоровья населения, сообщила руководитель ведомства Анна Попова журналисту Александру Юнашеву.
«Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. <...> Мы держим ситуацию под контролем очень плотно, усиливаем там свои лабораторные мощности, будем контролировать ситуацию. Сегодня риска для здоровья нет», – сказала она.
По словам Поповой, Роспотребнадзор анализирует все выявляемые несоответствия требованиям и предупреждает о них граждан. Ведомство также дает рекомендации о том, как себя вести в той или иной ситуации, подчеркнула она.
29 апреля оперштаб Краснодарского края рекомендовал жителям Туапсе ограничить пребывание на улице на фоне пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Кроме того, населению посоветовали не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз и курения, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски.
Пожар на НПЗ в Туапсе произошел в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 28 апреля. Власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня. Был также зафиксирован выброс нефтепродуктов на дорогу из резервуара на предприятии.